شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى فى شهر.. و عيار 21 يهبط لـ654 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، أدنى مستوى لها فى أكثر من شهر، حيث تراجع الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة جنيهين مسجلا 654 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى.

انخفاض أسعار الذهب فى مصر، جاء نتيجة هبوط الأسعار العالمية للمعدن النفيس، حيث هبطت أوقية الذهب بنسبة 0.38 % لتسجل 1454 دولارا، بفعل تقارب الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وإحراز تقدم ملحوظ فى المفاوضات الجارية بين الدولتين لإنهاء الحرب التجارية.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 560 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 654 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 747 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5232 جنيها

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أوقية الذهب 1454 دولارا

وانخفضت أسعار الذهب، على مدار اليوم الأربعاء، بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجارى مرحلى مع الصين، إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.

وقال ترامب إن واشنطن وبكين اقتربا من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق تجارى، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسياً جديداً، بفضل أنباء التجارة الإيجابية، كما ارتفع الدولار.