شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح نائب رئيس البنك العقارى لاستكمال البرنامج الإصلاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للبنك المركزي اليوم إنه تم تكليف عمرو كمال برئاسة مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في 2017، نظراً لخبراته المصرفية الطويلة والمتميزة، حيث رحب بتحمل مسؤوليات المنصب بما يتضمنه من مهام صعبة، على أن يقضي به مدة عامين فقط يصحح خلالهما أوضاع البنك.

وشهد البنك العقاري المصري العربي تحت رئاسته تطوراً كبيراً في أعماله، حيث تم حل جزء كبير من مشاكل الديون المتعثرة وتطبيق قواعد الحوكمة، كما تمت إدارة استثماراته بكفاءة وبطريقة منهجية، وذلك بعد تعرض البنك للعديد من الصعوبات على مدار أكثر من 20 عاماً.

وبناء على تزكية عمرو كمال رئيس البنك تم ترشيح نائب رئيس البنك الذي كان قد اختاره بنفسه لاستكمال البرنامج الإصلاحي، ومن ثم فإن البنك المركزي يتوجه بالشكر عمرو كمال على ما حققه من إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسته للبنك العقاري المصري العربي، وما بذله من مجهودات استثنائية أسفرت عن إتمام المرحلة الأولى من عمليات إعادة الهيكلة بنجاح.

والجدير بالذكر أن عمرو كمال يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة تمتد لأكثر من 39 عاماً أثبت خلالها كفاءة كبيرة في العديد من المناصب التي تقلدها ومنها نائب رئيس بنك أوف اميركا حيث كان مسئولاً عن تمويل المشروعات الكبرى والتمويل الدولي، ومدير ببنك تشيس مانهاتن، ومديراً عاماً لقروض الشركات بالبنك المصري الأمريكي.