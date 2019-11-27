سامبا: اكتتاب المستثمرين الأفراد فى أرامكو السعودية يبلغ 8.7 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ اكتتاب المستثمرين الأفراد فى الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية 32.57 مليار ريال سعودى (8.7 مليار دولار) اليوم الأربعاء، حسبما قاله مدير الاكتتاب سامبا كابيتال. Advertisements يخطط عملاق النفط لبيع 1.5 بالمئة من الشركة بما يعادل نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادى فى نطاق 30 إلى 32 ريالا، مما يقدر قيمة الطرح الأولى بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

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