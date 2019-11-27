شكرا لقرائتكم خبر عن "إيقاع الجنوب.. استمع لأصوات النهر".. فيديو من وزارة السياحة للترويج لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للسياحة فى أسوان من خلال فيديو جديد، تلك المنطقة المتفردة فى مصر بثقافتها المميزة، وبشكل خاص منطقة النوبة والتى تتميز بعاداتهم وتقاليدهم وشكل بيوتهم التى لن تجد لها مثيل سوى فى تلك البقعة.

وتضمن الفيديو الحديث الذى نشرته الهيئة مشاهد من أسوان الخالدة على نهر النيل، وجانب من عادات وتقاليد أهل هذه المنطقة على أنغام موسيقى تميز أهل هذه المنطقة، وحمل الفيديو عنوان "إيقاع الجنوب.. استمع لأصوات النهر"، وقالت الهيئة فى تغريدة لها: "خطوات المزيكا بتحكي كتير عن تاريخ نسمع عنه، إنسجام إيقاع الحياة اليومية مع المزيكا النابعة عن الطبيعة والاجواء المليئة بالضحكات، كلها حاجات صعب تلاقيها في مكان واحد إلا في اسوان، مكان يجمع بين الأصالة و المناظر الرائعة و الناس الجميلة".

وتأتى تلك الحملة بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوى والذى تنفرد فيه الأقصر وأسوان بأفضل المقاصد السياحية لقضاء تلك الفترة من العام، حيث الشمس المشرقة والجو المعتدل، وهو الأمر الذى يجذب الوفود السياحية من كافة دول العالم خاصة من اسبانيا وألمانيا واليابان.