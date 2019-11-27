شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مرتبطة بـ"سيدى كرير" للبتروكيماويات تشترى 1.92 مليون سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 6000 سهم، واشترى أيضا تحت نظام الاثابة والتحفيز للعاملين البنك المصرى الخليجى 3602 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود 175 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للدواجن 315 ألف سهم.
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