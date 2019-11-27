الاقتصاد

مجموعة مرتبطة بـ"سيدى كرير" للبتروكيماويات تشترى 1.92 مليون سهم بالبورصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت عمليات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، 1.927 مليون سهم من خلال 5 عمليات، كما اشترى مجلس إدارة شركتى القاهرة للدواجن، الإسكندرية للخدمات الطبية، 315 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالى.

 

كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 6000 سهم، واشترى أيضا تحت نظام الاثابة والتحفيز للعاملين البنك المصرى الخليجى 3602 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود 175 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للدواجن 315 ألف سهم.

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