شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا أكثر الدول استيرادا للجلود المصرية وصادرات القطاع تسجل 62.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية عن تراجع صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 2019 من العام بنحو 21.9% لتسجل ما قيمته 62.9 مليون دولار مقابل 80.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال التقرير الشهري الصادر، إن صادرات القطاع ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنحو 15.2% لتبلغ 6.02 مليون دولار مقابل 5.23 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما استحوذت صادرات الجلود على 93.9% من صادرات القطاع خلال 9 شهور لتسجل ما قيمته 52.1 مليون دولار.

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وجاء فى التقرير أن "اسبانيا" تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 13.96 مليون دولار، ثم البرتغال بنحو 9.083 مليون دولار، الهند بما قيمته 9.082 مليون دولار، الصين فى المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للجلود المصرية بما قيمته7.807 مليون دولار، تلاها “إيطاليا” بما قيمته 7.204 مليون دولار.

واستحوذت صادرات "المصنوعات والملابس الجلدية" على 0.83% من صادرات القطاع بما قيمته523.169 ألف دولار، واستحوذت صادرات “الأحذية والفوندي” على نحو 5.24% من صادرات القطاع بما قيمته 3.301 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة لقطاع “الأحذية والمنتجات الجلدية” أوضح التقرير ان “ايطاليا” احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 2.653 مليون دولار، تلاها “تايوان” بما قيمته 189.134 ألف دولار، وفي المرتبة الثالثة “الاردن” بنحو 145.311 ألف دولار، وجاءت “اليمن” في المرتبة الرابعة بنحو111.730 ألف دولار، تلاها في المرتبة الخامسة “كينيا” بنحو86.428 ألف دولار.