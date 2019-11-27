شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يتيح خدمة سداد أقساط التمويل العقارى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة جديدة لتفعيل ودعم منظومة الدفع الالكترونى، يطلق البنك الاهلي المصري اعتبارا من ديسمبر 2019 مبادرة جديدة يتيح من خلالها خدمة التحصيل الالكتروني لأقساط التمويل العقاري.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يهدف من خلال إطلاق تلك الخدمة إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والوسائل التكنولوجية المتاحة لديه في تدعيم اساليب الدفع الألكترونية سعيا لمواكبة اتجاه الدولة والمجلس القومي للمدفوعات الالكترونية في شأن التحول الرقمي للتعاملات المصرفية، مؤكدا حرص البنك على تطوير تلك الامكانات بشكل دائم لتواكب احدث الاساليب المطبقة عالميا وذلك من خلال التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات بالبنك سعيا لخلق منظومة متكاملة تخدم التوجه نحو الشمول المالي.

كما أكد عكاشه أن تلك الخدمة تأتي استكمالا لما أطلقها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل، حيث تتاح في المرحلة الأولي لعملاء أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والتعمير والإسكان.

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ومن جانبها افادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الخدمة تتيح السداد من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بسهولة حيث لا يحتاج العميل لزيارة مقر فرعه لسداد الاقساط الشهرية المستحقة، وهو ما يتيح جذب فئة جديدة من العملاء للدخول تحت مظلة العمل المصرفي، مضيفا ان الخدمة تتاح مجاناً بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أيه أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، مضيفا أن الخدمة متاحة من خلال كافة محافظ الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن البنك الاهلي المصري ضخ تمويلات بقيمة 7.7 مليار جنيه استفاد منها 75 ألف عميل في مبادرة التمويل العقاري منذ ديسمبر 2015 وحتى نوفمبر 2019 ، بينما وصل عدد المشتركين في محفظة الفون كاش الى حوالي 1.7 مليون عميل.

وأكدت داليا الباز علي إمكانية تغذية محفظة الهاتف المحمول نقدا من خلال شبكه الصارف الآلي للبنك الأهلي المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية إضافهة إلي الماكينات الخاصة بالبنوك الأخرى المشاركة في الخدمة، كما يمكن تغذيه المحفظة عن طريق منافذ شركه "فورى" كمقدم خدمه معتمد حاليا، مع استمرار العمل على زيادة عدد الشركات ضمن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.

وتتيح الخدمة ايضا امكانيه السحب النقدي من المحفظة وهي الخدمات التي سبق أن أطلقها البنك ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي يحرص على توفيرها للعملاء وتطويرها بشكل مستمر.