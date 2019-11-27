شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثرة بصعود الدولار وانتعاش "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم حيث وقع المعدن النفيس تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم الأمريكية.



ويتزامن ذلك مع التلميحات بقرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.

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وكشفت بيانات حكومية أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حققت نموا بنسبة 2.1% في الربع السنوي الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بنمو عند 1.9%.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام تعاملات اليوم، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1460.80 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1469.1 دولار وأقل سعر عند 1459.1 دولار.