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انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة تراجع بثلاثة حفارات إلى 668 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.


وكشفت الشركة الأمريكية عن ارتفاع حفارات الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 131 حفاراً، بينما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا بحفار واحد إلى 802.


وتجدر الإشارة إلى أن بيانات "بيكر هيوز" لحفارات التنقيب صدرت قبل موعدها المعتاد بيومين بسبب عطلة عيد الشكر غدا في الولايات المتحدة.

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