شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بعد بيانات النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات النمو الاقتصادي عن الربع السنوي الثالث، وذلك مع استمرار التفاؤل بشأن الملف التجاري بين واشنطن وبكين.



وأظهرت بيانات حكومية أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثالث من القراءة الأولى التي سجلت نموا بنسبة 1.9%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.5%.

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ولا تزال الأسواق تركز على التصريحات الإيجابية التي أطلقها مسؤولون من الولايات المتحدة والصين بشأن المفاوضات التجارية بين البلديين وقرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



ورغم ذلك، يستبعد الصينيون التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع واشنطن قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.