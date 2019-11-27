شكرا لقرائتكم خبر عن المساهم الرئيسى بشركة شعاع كابيتال يرفع حصته لـ6.94% بعد شرائه 50 مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن شراء الرئيس التنفيذى للشركة جاسم الصديقى 50 مليون سهم من أسهمها، لترتفع حصته إلى 6.94%، وذلك بحسب بيانها لبورصة دبى.

ووافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال، خلال اجتماعه أمس على تعيين "جاسم الصديقى رئيساً تنفيذياً للشركة.

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وكانت شركة شعاع كابيتال، قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجارى، وهى أول نتائج أعمال تصدر بعد اندماجها مع مجموعة أبو ظبى المالية فى 1 أغسطس الماضى، وبلغ صافى الربح 21.8 مليون درهم إماراتى، وبلغ حجم الأرباح المتراكمة 153.8 مليون درهم إماراتى وهو ما يسمح لها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.

وبحسب بيان سابق للشركة، بلغ حجم الأصول التى تديرها وحدة إدارة الأصول تقارب قيمتها 13 مليار دولار، توفر تدفقات نقدية للمجموعة وتعزز المقدرة على تحقيق الأرباح مستقبلا، أما على صعيد الصيرفة الاستثمارية أدارت عدد من الصفقات الهامة منها إدارة عملية إصدار صكوك بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة ذا فيرست جروب، وتوفير خدمات المستشار المالى فى عملية التبادل الاستراتيجى للأسهم المدرجة على سوق أبو ظبى للأوراق المالية بين كل مت شركة بال والشركة العالمية القابضة.