شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2711.72 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والتأمين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 313 مليون سهم محققة ما قيمته 275.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2925 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 13.48%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.45%.