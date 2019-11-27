شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-11-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.766 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الحديثة للمواد العازلة، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء، رواد السياحة.



البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 56.4 مليون ورقة مالية بقيمة 354.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.38%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.88%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 35 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 36.3 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16469 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.





طلعت مصطفى أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المصدرة لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.15 مليون جنيه.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن اعتماد مجلس إدارة الشركة نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وحققت المجموعة إيرادات فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مبلغ 7.7 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 14%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة 1.31 مليار جنيه مقابل 1.18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 11%.

وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، صافى ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019، حوالى 71 مليون جنيه مقابل مبلغ 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 213%.

وتابعت الشركة، وبلغ رصيد الوحدات المباعة وعضويات الأندية، ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ 47.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 34 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وهو ما يعكس أثر النمو فى المبيعات التى تحققت والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة ابتداء من يونيو 2017، وسوف يتم إثبات تلك المبيعات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى للتسليم خلال الفترة من 2019-2023.