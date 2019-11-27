شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف نشاط هيرميس لتداول السندات لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (161) لسنة 2019، بوقف نشاط شركة المجموعة المالية هيرميس لتداول السندات، وقفاً مؤقتاً لمدة عام يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار، على أن تعاود الشركة نشاطها اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف. كما أصدر المجلس، قرارا بالموافقة على استئناف شركة مباشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، نشاطها من اليوم التالى لتاريخ هذا القرار، مع التزام الشركة بتوفيق أوضاعها قبل 27 فبراير 2020، وفقاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2019 ورقم (83) لسنة 2019 ". Advertisements

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