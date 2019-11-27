شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف نشاط هيرميس لتداول السندات لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
كما أصدر المجلس، قرارا بالموافقة على استئناف شركة مباشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، نشاطها من اليوم التالى لتاريخ هذا القرار، مع التزام الشركة بتوفيق أوضاعها قبل 27 فبراير 2020، وفقاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2019 ورقم (83) لسنة 2019 ".
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