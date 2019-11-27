شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الإسلامى للتنمية بصدد جمع مليار يورو من صكوك خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن البنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة، بصدد جمع مليار يورو (1.10 مليار دولار) من خلال صكوك خضراء بأجل خمس سنوات. وتعرض المؤسسة المالية ذات التصنيف الائتماني AAA على المستثمرين عائدا قدره 28 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة في عملية بيع الدين. والسندات الخضراء هي فئة متنامية من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وقد تعزز الصكوك الخضراء الإقبال على السندات الإسلامية بعيدا عن الأسواق التقليدية في آسيا والشرق الأوسط لتشمل مستثمرين يضعون المعايير الأخلاقية في الاعتبار في دول غربية.

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