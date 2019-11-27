شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 - 11 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-11-2019.





إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الحديثة للمواد العازلة، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء، رواد السياحة.





البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 56.4 مليون ورقة مالية بقيمة 354.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.38%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.88%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 35 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 36.3 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16469 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.

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وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1.397 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 2.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%

- العز الدخيلة للصلب بسعر إغلاق 553.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.22%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.10%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.401 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%