موجز أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. بدء التحقيق فى قضية اغرق جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 27 نوفمبر ، عددا من الأحداث والأخبار الهامة، لعل أبرزها هو فتح التحقيق فى إغراق السوق المصري بمنتجات تركية مستوردة عبر الصين، إذ وافق المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين، وإلى أهم الأخبار.

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