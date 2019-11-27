شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط انخفاض أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، وسط انخفاض أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 56.4 مليون ورقة مالية بقيمة 354.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.38%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.88%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 35 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 36.3 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16469 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.