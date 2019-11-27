شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر يوقعان بروتوكول تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى و منجستاب هيلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر بروتوكول تعاون بهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر التوقيع الذى عقد بمقر البنك الأهلى المصرى يحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك، وممدوح عافيه رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وناوكو فيكوناجا نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمى فى مصر.

وأكد هشام عكاشه أن البروتوكول مع برنامج الأغذية العالمى الذى يعد واحدا من أهم الجهات التنموية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التى تهتم بدعم منظومة الغذاء بشكل عام يستهدف بشكل أساسى دفع مسيرة التنمية الشاملة خاصة فى المجتمعات الزراعية من خلال دعم منظومة لتنمية الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى قرى صعيد مصر والتى يستهدفها برنامج الأغذية العالمى .

وأشار إلى أهمية هذا الدعم فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030، والتى تعد تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة النشاط الزراعى أحد أهم أهدافها لما يتيحه من توفير الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتقليل حجم الاعتماد على السلع المستوردة من الخارج بما يقلل بدوره من الضغط على العملات الأجنبية وينعكس بشكل ملحوظ على تحسن معدلات الاقتصاد القومى .

واكد "منجستاب" هيلى على أهمية الشراكة مع البنك الاهلى المصرى، والتى تعد محطة هامة فى سبيل دعم الزراعة والمزارعين المصريين وذلك فى ضوء دعم مبدا الشمول المالى الذى يتبناه البنك المركزى، حيث تسعى تلك الشراكة إلى المساهمة الفعالة فى تطوير اساليب الزراعة وإضافة التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى من اجل الوصول بها إلى الأسواق المحلية والعالمية، مضيفا أن تلك الشراكة تستهدف أيضا المشروعات التى تسعى إلى تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وكذا توفير المزيد من فرص العمل للشباب وهى الأهداف التى تتوافق مع رؤية مصر 2030.

Advertisements

وأضاف يحيى أبو الفتوح، أن البروتوكول ينص على تبادل الخبرات بين الجانبين حيث يتضمن الاستفادة من إمكانات برنامج الأغذية العالمى فى تقديم خدمات الدعم الفنى والإرشاد الزراعى للمجتمعات المستهدفة والتى تتركز فى 500 قرية مصرية تنتشر فى المحافظات الأكثر احتياجا فى صعيد مصر، إضافة قيام البنك الأهلى المصرى بتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية المتخصصة لتلك المجتمعات من خلال الاستفادة من خبرات البنك الممتدة فى هذا المجال

ومن جانبه قال ممدوح عافية إن البنك الأهلى المصرى سيتولى أيضا دعم برامج رفع القدرات لشركاء التنمية والكيانات التى يستهدفها البروتوكول مع تصميم برامج وحلول تمويلية متخصصة تلائم أغراض تلك الكيانات خاصة فى مجالات تطوير أساليب الزراعة والرى الحديثة والموفرة للمياه وكذا تطوير مشروعات ما بعد الحصاد إضافة الى دعم كافة المشروعات الخدمية المكملة للنشاط الصناعى والزراعى وهو ما يدعم استراتيجية البنك فى هذا الشأن.