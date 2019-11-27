شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"قطر" تواصل نزيف الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بجلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصة دبى مدفوعة بصعود أسهم العقارات، وعاودت مؤشرات بورصة الكويت صعودها بعد تراجعها بجلسة أمس، فيما تراجعت الأسهم السعودية بضغوط هبوط الأسهم القيادية، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر وسط انخفاض أحجام التداول.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2711.72 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والتأمين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 313 مليون سهم محققة ما قيمته 275.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2925 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 13.48%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.45%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% خاسرا 1.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 934.3 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.45% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.18%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، عقارات السيف بنسبة 0.50%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.95% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.45%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرة 19.43 نقطة، لتغلق عند مستوى 10171.39 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 286.1 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9885 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحا 53.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5878.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% رابحاً 76.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6449.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.21 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 131.7 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتى عبر 6199 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.31%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.89%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.13%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.81% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.67%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% خاسرا 24.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.49% خاسرا 215.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5959.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 90.2 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 95 شركة.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فقطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.67%، ثم مدينة المعرفة نسبة 4.90%، ثم إكسترا بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم "ريدان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.35% ثم ساب بنسبة 3.37%، ثم الكثيرى بنسبة 3.33%.