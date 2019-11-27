نظم معلومات التجارة: توفير إحصاءات دقيقة تفى باحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية

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وجاء ذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان استراتيجية تطوير الإحصاءات والمتعلقة بالقطاعين التجارى والصناعى.
واستهدفت الورشة، الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة الإحصاءات بالوزارة - تحديد الخطوات المستقبلية ومشاركة كافة الأطراف في بناء الاستراتيجية الإحصائية للوزارة والتي تمثل جزء من الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات والتي تستهدف، دعم جهود التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
كما تستهدف بناء منظومة إلكترونية شفافة ومتكاملة وذات مصداقية للإحصاءات تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة والتطورات التكنولوجية السريعة، بما يسهم فى تقديم خدمات مميزة للعاملين بالقطاعين الصناعي والتجاري ومستخدمي البيانات تتماشى مع المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد.
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