شكرا لقرائتكم خبر عن نظم معلومات التجارة: توفير إحصاءات دقيقة تفى باحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة فهمي رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة حرص الوزارة على دعم خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال توفير إحصاءات دقيقة تفي باحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية، لافتا إلي أن الوزارة تسعى لبناء نظام إحصائي رائد يسهم في تعزيز منظومة العمل الإحصائي بالاقتصاد القومي في إطار رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان استراتيجية تطوير الإحصاءات والمتعلقة بالقطاعين التجارى والصناعى.

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واستهدفت الورشة، الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة الإحصاءات بالوزارة - تحديد الخطوات المستقبلية ومشاركة كافة الأطراف في بناء الاستراتيجية الإحصائية للوزارة والتي تمثل جزء من الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات والتي تستهدف، دعم جهود التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.

كما تستهدف بناء منظومة إلكترونية شفافة ومتكاملة وذات مصداقية للإحصاءات تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة والتطورات التكنولوجية السريعة، بما يسهم فى تقديم خدمات مميزة للعاملين بالقطاعين الصناعي والتجاري ومستخدمي البيانات تتماشى مع المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد.