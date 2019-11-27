المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتحول للخسارة بختام التعاملات لهبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% خاسرا 24.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.49% خاسرا 215.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5959.47 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 90.2 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 95 شركة. وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فقطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.11%. Advertisements وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.67%، ثم مدينة المعرفة نسبة 4.90%، ثم إكسترا بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم "ريدان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.35% ثم ساب بنسبة 3.37%، ثم الكثيرى بنسبة 3.33%.

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