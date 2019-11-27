شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج مصر تقدم أقوى العروض الحصرية على منتجاتها خلال "بلاك فرايداي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحقيقها نجاحًا على مستوى مبيعات قطاعي الهواتف الذكية والتلفزيونات ونموًا وصل إلى 60% مقارنة بعام 2018، أعلنت سامسونج مصر- الشركة الرائدة في مجال الالكترونيات والهواتف الذكية - عن طرح منتجاتها خلال فترة "بلاك فرايداي" بأسعار مميزة وتقديم عروض حصرية متاحة للتسوق "أونلاين" من خلال عدد من منصات التجارة الالكترونية التي تتعاون معها سامسونج.

وصرح أحمد سمير، رئيس قطاع التجارة الإلكترونية في شركة سامسونج مصر، أن الشركة تولي إهتمامًا خاصًا بموسم "البلاك فرايداي" وهو الموسم الذي يترقبه المستهلك المصري طوال العام لإنتهاز فرص التخفيضات الهائلة وإقتناء أحدث هواتف سامسونج الذكية وأجهزة التلفزيون على وجه الخصوص بأسعار مخفضة؛ موضحًا أن موسم "البلاك فرايداي" يمثل حوالي 30٪ من إجمالي مبيعات سامسونج مصر سنويًا على المنصات الإلكترونية، مما يؤكد على أهمية هذا الموسم الإستراتيجي لأعمال الشركة ومنتجاتها في الفئات المختلفة.

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وأضاف أحمد سمير أن الشركة تهتم في هذا الإطار بالتعاون مع منصات البيع الإلكترونية للوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة ومختلفة عن تلك الموجودة في قنوات البيع التقليدية والمتاجر؛ خاصة بعد أن أصبحت هذه المنصات هي الأكثر جذبًا للعملاء خلال موسم "بلاك فرايداي".

وأشار أحمد سمير أن دور الشركة في تطوير تكنولوجيا حديثة للمستخدمين لا يكتمل إلا بتطوير آليات للوصول إلى مزيد من الشرائح المستهدفة والتي نعمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمتهم وتيسير حياتهم؛ موضحًا أن ثقة عملاء سامسونج هو ما شجعها على تبني البيع الالكتروني لتقديم منتجاتها، وذلك بالتماشي مع جهود سامسونج مصر وخطتها الطموحة لدعم التحول الرقمي وتحقيق النمو من خلال عقد مزيد من الشراكات مع منصات البيع الالكترونية، وتزويدهم بأحدث منتجات الشركة التي تناسب مستخدمي هذه المنصات.

ويأتي "البلاك فرايداي" في كل عام في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، والذي سوف يوافق هذا العام يوم 29 نوفمبر 2019.