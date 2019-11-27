شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحا 53.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5878.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% رابحاً 76.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6449.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.21 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 131.7 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتى عبر 6199 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.31%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.89%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.13%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.81% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.67%.