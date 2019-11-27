شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعتزم جمع 3 مليارات دولار من صناديق سيادية بالخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

وكانت مصادر مطلعة إن أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو، بحسب العربية نت.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، حسب مصادر لها، أن أرامكو تعتزم جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صناديق سيادية في الخليج من بينها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت والتي من المتوقع أن تضخ مليار دولار في الاكتتاب.

وأشارت وكالتا رويترز وبلومبيرغ أيضا إلى عزم الكويت المشاركة بالاكتتاب، ولكن دون تحديد المبلغ. وكانت بلومبيرغ قد أشارت أمس إلى أن أبوظبي قد تستثمر 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو من خلال عدد من المؤسسات المملوكة من قبل حكومتها.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا ضخت الصناديق السيادية الخليجية 3 مليارات دولار في اكتتاب أرامكو فهذا يعني أنها ستغطي 17.6% من شريحة المؤسسات البالغة 17 مليار دولار.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

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وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.