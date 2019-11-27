شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض أدنى 64 دولاراً عقب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت خسائرها متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا في الأسبوع الماضي.



وضغط ارتفاع العملة الأمريكية على السلع حيث ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اررتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما توافق مع التوقعات.

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وفي سياق متصل، أعلن معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي بيانات أولية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" عقود تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 57.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 63.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.