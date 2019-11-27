شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار النيوزلندي بعد بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء قب صدور بيان من البنك المركزي أعرب من خلاله عن أمله بشأن قيود إقراض المنازل.



وحذر البنك المركزي النيوزلندي المصارف المحلية من سلوكيات ومخالفات ربما تشكل أضراراً على النظام المصرفي.



وأفاد البنك المركزي في بيانه عن الاستقرار المالي بأن النظام الماليي كان مستقرا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لكن المخاطر في تزايد مستمر.

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وذكر رئيس البنك المركزي "أدريان أور" أن العمل بمعدلات فائدة منخفضة على المدى الطويل ربما يسبب مشكلات مالية واقتصادية.



وأضاف بأن حجم الديون المفرط ربما يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول، وخص بالذكر ديون الأسر التي لا تزال عند مستويات مرتفعة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6422، وسجل أعلى سعر عند 0.6434 وأقل سعر عند 0.6413.