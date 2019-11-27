شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية في محاولة للاقتراب من هدفنا الأول المنتظر عند 1447.00، ويحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1413.10 بعد تجاوز المستوى السابق، بينما يحتاج السعر للثبات دون 1464.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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