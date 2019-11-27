لجنة سياحة الرياض تتابع فرصا استثمارية بالواجهات البحرية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع رجال أعمال خلال لقاء تعريفي نظمته غرفة الرياض، ممثلة بلجنة السياحة والترفيه، على الفرص الاستثمارية المتنوعة المنتظر أن تقام على طول الواجهة البحرية لمنطقة عسير وفي عدد من مدنها ومداخلها.

وعرض رئيس بلدية الساحل بأمانة منطقة عسير علي آل جلبان الفرص الاستثمارية الواقعة على طول الساحل، مشيرا إلى أن الواجهة البحرية التي سيتم افتتاحها بعد شهر، ستظهر فيها تحفة سياحية شاملة بكل أنواع الترفيه.

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وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور الشثري: إن منطقة عسير تزخر بفرص استثمارية واعدة وبالذات في المجال السياحي، معتبرا المنطقة مؤهلة لتكون أفضل منطقة سياحية في المنطقة الخليجية لمناخها المرغوب، متوقعا أن تحقق سريعا وفق هذه المقومات مستهدفات رؤية 2030، وقال: إنه آن الأوان لاستغلال الكثير من الميزات التي تتمتع بها المنطقة.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة منطقة عسير فيصل آل منصور أن الفرص الاستثمارية لمنطقة عسير تركز على التميز في الأداء والجودة في المخرجات سعيا لتحقيق توجيهات القيادة الساعية لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، والتي تعد السياحة فيها باستغلال الميز النسبية للمناطق أبرز منافذ التحول الوطني.

وأكد آل منصور أن هناك استعدادات ضخمة لتكون مدينة أبها العاصمة السياحية الأولى، وقال: إن الجهات الحكومية في المنطقة وبتوجيه من أمير المنطقة تسعى حثيثا لتهيئة صناعة سياحية مستدامة وتحفيز القطاع الخاص بكل تخصصاته للاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة في المنطقة وتقديم التسهيلات كافة له، وقال: إن ذلك يأتي في إطار مشاريع الأمانة لخلق الفرص الاستثمارية المغرية وتذليل صعابها أمام المستثمرين.