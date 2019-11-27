اعتماد 37 مخططا بمساحة قاربت 53 مليون م2 في أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

اعتمد مركز خدمات المطورين «إتمام» 37 مخططا بمساحة إجمالية 52.82 مليون م2 في أكتوبر، كما أنجز المركز في الشهر نفسه طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية 568 ألف م2، وأصدر المركز شهادات لتأهيل المطور العقاري وصل عددها إلى 14 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك لـ32 صكا، وقدم عددا من الخدمات للمطورين في مختلف مناطق المملكة، انطلاقا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

وأكد المدير العام للمركز المهندس عبدالوهاب القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مركز خدمات المطورين «إتمام» لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ولفت القحطاني إلى الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرا من عمل مركز خدمات المطورين.

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ووفق إحصائية «تمام» تصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات، حيث بلغت نسبتها 24.1% من إجمالي المساحات المعتمدة وبمساحة إجمالية 12.74 مليون م2، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة بلغت 12.15 مليون م2 ومتصدرة بالنسبة الأكبر بإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3%، وجاءت منطقة الرياض ثالثة بمساحة إجمالية 8.05 ملايين م2، وحلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بمساحة معتمدة بلغت 7.97 ملايين م2، وكانت في المرتبة الخامسة منطقة الحدود الشمالية بمساحة إجمالية 6.27 ملايين م2.

واحتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة السادسة بإجمالي مساحة 1.65 مليون م2، وتأتي منطقة القصيم سابعة بمساحة إجمالية 1.6 مليون م2، تلتها في المرتبة الثامنة منطقة نجران بمساحة 1.5 مليون م2، وفي المرتبة التاسعة حلت منطقة الباحة بمساحة إجمالية 309 آلاف م2، وفي المرتبة العاشرة حلت منطقة تبوك بإجمالي مساحة 301 ألف م2، وجاءت منطقة حائل في المرتبة الأخيرة بإجمالي مساحة 248 ألف م2.

اعتماد 37 مخططا في أكتوبر

المساحة الإجمالية 52,819,634 م2

تتوزع إلى: