الإسكان تجهز 8 مخططات في الحدود الشمالية توفر 19.9 ألف أرض مجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

فيما تجهز وزارة الإسكان 8 مخططات في منطقة الحدود الشمالية توفر 19.9 ألف أرض مجانية، بينها 5 مخططات مكتملة التصاميم ويجري تطويرها وتوفر 2.7 ألف أرض مجانية، وثلاثة مخططات تحت الطرح تمهيدا لتطويرها وتوفر 17 ألف قطعة أرض مجانية، تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة الحدود الشمالية، واطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة إنجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني».

وزار الحقيل مشروع «إسكان عرعر» الذي يوفر 361 قطعة أرض مجانية، و254 وحدة سكنية، فيما روعي في تصميم وتنفيذ المشروع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، كما التقى خلال جولته على المخططات بعدد من الأسر المستفيدة، والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كل الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوها إلى حرص الوزارة على توفير خيارات وحلول سكنية وتمويلية تسهم في تمكين المواطنين من التملك السكني.

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الحدود الشمالية

8 مخططات توفر 19,961 أرضا مجانية

تتوزع إلى: