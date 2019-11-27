صناديق خليجية تتجه لتغطية 17.6% من حصة المؤسسات في اكتتاب أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعتزم صناديق سيادية خليجية ضخ 3 مليارات دولار في اكتتاب أرامكو السعودية، وهو ما يعني تغطية نسبة 17.6% من شريحة المؤسسات البالغة 17 مليار دولار.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلا عن مصادر لها أن أرامكو تعتزم جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صناديق سيادية في الخليج، من بينها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، والتي من المتوقع أن تضخ مليار دولار في الاكتتاب، فيما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج الإخبارية بأن أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أمس أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية. ولم ترد الهيئة، وهي صندوق الثروة السيادي للكويت، ولا شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو، على طلبات منفصلة من رويترز للتعقيب.
وأشارت وكالتا رويترز وبلومبيرج أيضا إلى عزم الكويت المشاركة بالاكتتاب، ولكن دون تحديد المبلغ. وكانت بلومبيرج قد أشارت إلى أن أبوظبي قد تستثمر 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو من خلال عدد من المؤسسات المملوكة من قبل حكومتها.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي أرامكو السعودية التنفيذيين التقوا الاثنين الماضي مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو التي قد تصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار. وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي. آي. سي السنغافورية.
وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي. وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي الأحد الماضي.
من جهتها أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة «أرامكو السعودية»، مساء أمس الأول عن نتائج اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.1 ملايين مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.1 مليون سهم، والتي تمثل 27.04 مليار ريال.
نتائج اكتتاب الأفراد
حتى 26 نوفمبر 2019
- عدد المكتتبين 3,102,064 مكتتبا
- عدد الأسهم 845,101,020 سهما
- القيمة 27,043,232,640 ريالا
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