شهادات مزورة لألواح ألمنيوم واجهات المباني ومطالب بتطبيق شهادة الجودة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف مدير هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية أحمد العبثاني عن شهادات مزورة لمنتجات ألواح الألمنيوم الخاصة بواجهات المباني، مشيرا إلى أن مخاطر بعض هذه الألواح تأتي من إمكانية تعرضها للاحتراق، مبينا أن الهيئة تتشدد في إجراءات إصدار الشهادات من أجل السلامة العامة.

وأكد خلال ورشة عمل «تكسيات واجهات المباني من حوادث الحرائق» أمس على ضرورة تطبيق اللوائح الفنية بكود البناء السعودي، مشيرا إلى اشتراط الهيئة علامة الجودة السعودية على ألواح الألمنيوم الخاصة بواجهات المباني، لافتا إلى أن المنافذ الحدودية تطبق هذه الاشتراطات على جميع الواردات، مطالبا المصانع الوطنية بعلامة الجودة السعودية، موضحا أن هذه الاشتراطات ستحد من المخاطر التي تتسبب بها ألواح الألمنيوم القابلة للاحتراق.

توحيد التفتيش

وأوضح مدير وحدة كود البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد كدسة، أن مذكرة تفاهم عقدت مع 4 جهات هي الأمانات والدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة الكهرباء لتوحيد التفتيش على المباني بمفتش واحد، وبما يسهم بتوحيد الإجراءات، متوقعا صدور كود المباني القائمة في غضون الأشهر الستة المقبلة، منوها إلى أن العمل جار لتصميم الكود بالاستفادة من الأكواد العالمية، وبما يوجد حلولا للكثير من المشاكل القائمة، كما أن هناك جهودا لإصدار كود للمباني التاريخية بنهاية 2020.

كود المنشآت

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من كود البناء السعودي ستطبق بنهاية المرحلة الأولى خلال ذي الحجة المقبل، حيث سيتم تطبيقه على مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية) والمباني التعليمية والمجمعات التجارية وأبراج الاتصالات والمباني والمنشآت الصناعية أقل من 23 مترا والمباني عالية الخطورة.

Advertisements

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية ذي الحجة عام 1442، وتطبق على مباني التجمعات (صالات الأفراح وصالات السينما والمسارح) ومراكز الرعاية الصحية.

3 لوائح

وأبان بأن كود البناء السعودي يتم عبر تطبيق 3 لوائح هي (اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي – لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي – قواعد لجنة النظر – لائحة التنظيمات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لكود البناء)، موضحا أن دراسات دولية لجهات طبقت كود البناء أشارت إلى أنه يعمل على تخفيض تكاليف إنشاء المباني بنسبة تتراوح بين 2% و10%، كما يخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والصيانة التشغيلية بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

4 قطاعات

وأشار مدير شعبة السلامة المهنية بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب المهندس عبدالعزيز آل فاضل إلى أن لائحة الدفاع المدني لتنظيم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق تستهدف 4 قطاعات، هي المكاتب الهندسية الاستشارية ومكاتب الخدمات الفنية واستيراد وبيع وتصنيع مواد مكافحة الحريق ومقاولات تركيب وصيانة معدات الإطفاء والإنذار واستيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

مسح الأسواق

ولفت المختص من هيئة المواصفات رضوان القحطاني إلى تحديث اللائحة الفنية لمواد البناء ومواد العزل وتكسية المباني بنهاية أغسطس الماضي بهدف تحديد المتطلبات الأساسية لهذه المواد وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف للمحافظة على البيئة والصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.