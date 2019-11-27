شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة تعلن ارتففاع مخزونات النفط بحوالي 1.6 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية الصادرة اليوم عن ارتفاع مخزونات النفط بحوالي 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مسجلة 452 مليون برميل، وهو ما اتسق مع التوقعات.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 226 مليون برميل، بينما زاد مخزون المقطرات بـ700 ألف برميل إلى 116.4 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات غير رسمية ارتفاع مخزون النفط بـ3.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.



