شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية إيجابية الأمر الذي دفعها نحو مستويات قياسية متوالية بالتزامن مع استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية.



وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 2.1% في الربع السنوي الثالث مقارنة بالقراءة الأولى التي سجلت نموا بنسبة 1.9%، وارتفع مؤشر طلبات السلع الأمريكية المعمرة بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر ببنسبة 0.5%.



وفي غضون ذلك، تتواصل التصريحات الإيجابية من مسؤولين أمريكيين وصينيين بشأن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع استبعاد التفاوض على المرحلة الثانية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بأققل من 0.1% أو بخمس نقاط إلى 28126 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 8689 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3146 نقطة.