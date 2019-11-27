شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تستقر إيجابياً قرب أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم على نحو إيجابي مقتربة من أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك وسط توقعات بانتعاش الطلب من جانب أكبر اقتصادين في العالم مع تلميحات بحل الخلاف التجاري القائم بينهما.



وتوالت تصريحات المسؤولين من الولايات المتحدة والصيبن بشأن قررب حل النزاع التجاري القائم والاستعداد للتوقيع على اتفاق تجاري نهائي.

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وأفاد مسؤولون بالبيت الأبيض أن واشنطن تعمل على صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي مع الصين وأن الطرفين ربما يوقعان عليها بنهاية العام الجاري.



أما الصين، فقد كشفت وزارة التجارة عن استمرار الاتصالات المكثفة مع الولايات المتحدة لإبرام الاتفاق النهائي المرحلي، لكنها تستبعد التفاوض على المرحلة الثانية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة للنحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش عند 269.8 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 271 دولارا وأقل سعر عند 268.4 دولار، وكان المعدن الصناعي قد سجل 47410 يوان (حوالي 6735.4 دولار) للطن في الفترة الآسيوية.