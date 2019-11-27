شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر تشرين الثاني، بينما توقع المحللون انخفاضها 418 ألف برميل. وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 97 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 101 ألف برميل يوميا. وهبط معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

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