شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة المهم 35.85، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير(من 25.98 إلى 41.96)، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر عند سعر 35.75 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.85، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 33.98 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : هابط