إي باي يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 27-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة المهم 35.85، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير(من 25.98 إلى 41.96)، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر عند سعر 35.75 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.85، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 33.98 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : هابط
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