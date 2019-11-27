شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يجني أرباحه – تحليل – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الاخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.22 نقطة ليستقر عند سعر 75.46 دولار، وقد جاء هذا الانخفاض أيضاً ليستجمع السهم قواه الإيجابية ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيس الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 76.31، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 78.12.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : مرجح ارتفاعه