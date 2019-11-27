شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعاود الانخفاض – تحليل – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.14 نقطة ليستقر عند سعر 45.31 دولار، في ظل استقرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل ضغطاً سلبياً عليه، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 45.96، ليستهدف أولى مستويات الدعم 42.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : هابط
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