شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكان (BAC) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 33.60، ليحاول بذلك تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.12 نقطة ليستقر عند سعر 33.35 دولار، ويأتي انخفاض السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 33.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.33.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : مرجح ارتفاعه