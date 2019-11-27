شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يواصل حصد المكاسب – تحليل – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة على بابا (BABA) ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير، لينجح السهم بتداولاته الأخيرة في اختراق مستوى المقاومة المهم 195.75، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.23% بما يعادل 4.25 نقطة ليستقر السهم عند سعر 194.70، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 195.75، ليستهدف مستوى المقاومة 205.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد