شكرا لقرائتكم خبر عن "المشتركة للمقاولات" توقع مناقصة إنشاء طرق داخلية بالفجيرة على "شركة تابعة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عن توقيع مناقصة خاصة بإنشاء وإنجاز طرق داخلية بمنطقة الفرفار بإمارة الفجيرة، على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الإمارات (شركة تابعة).

وقالت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت" المالية، اليوم الأربعاء، عن توقيع المناقصة بقيمة 23.332 مليون درهم إماراتي، بما يُعادل 1.930 مليون دينار كويتي، بمدة تنفيذ تصل إلى 240 يوماً.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح المجموعة تراجعت 56.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 254.5 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 586 ألف دينار خلال الربع المقابل من العام 2018.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 3.37 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 3.24 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.