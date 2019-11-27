شكرا لقرائتكم خبر عن "الصالحية العقارية" تُحقق ربحاً بقيمة 7.6 مليون دينا من بيع عقار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصالحية العقارية، اليوم الأربعاء، عن بيع عقار بمنطقة شرق بمدينة الكويت بقيمة إجمالية بلغت 13 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت" المالية، بأنها ستحقق صافي ربح من عملية البيع يبلغ 7.603 مليون دينار، وذلك بعد إجراءات نقل الملكية لدى الجهات المختصة.

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وتتوقع الشركة تضمين الأثر المالي لعملية البيع والربح المتحقق منها خلال الربع الرابع من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 31.4% إلى 3.25 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 4.74 مليون دينار، بالربع الثالث من عام 2018.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 11.5 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 14.15 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.