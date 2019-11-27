شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" توقع اتفاقية مع "هيلتون العالمية" لتشغيل فندق مشروع بوابة المدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية (من خلال شركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة المملوكة لها بنسبة 80%) مع شركة هيلتون العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق لتشغيل فندق مشروع بوابة المدينة (300 غرفة).

وقالت مدينة المعرفة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هيلتون العالمية ستقوم بإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات المرتبطة بالاستشارات الهندسية لفندق مشروع بوابة المدينة من خلال العلامة التجارية دبل تري من الهيلتون.

وبحسب البيان، من المُقرر أن تكون مدة العقد 20 سنة ميلادية، علماً بأن قيمة العقد عبارة عن مبلغ متغير مرتبط بعوائد تشغيل الفندق.

هذا ولا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي حيث سيتضح بعد الانتهاء من مرحلة التطوير ومن ثم الإفصاح عنه في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة المعرفة وقعت، في أغسطس الماضي، عقد أعمال التصاميم للمشروع مع شركة IBI الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية التي تخدم المحطات وتكمل عناصرها التطويرية، بقيمة 13.6 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد ستكون 42 أسبوعاً.

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وسبق أن وقعت شركة مدينة المعرفة، في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه.

ووقعت الشركة، في يوليو الماضي، اتفاقية مبدئية مع شركة الرياض المالية بخصوص إدارة الصندوق العقاري الاستثماري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة المزمع تطويره ضمن مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة.

ويُذكر أن مدينة المعرفة حققت صافي خسائر بلغ 5.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات من الوحدات المباعة وانخفاض المصروفات وإعادة تقييم الاصول.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 19.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 34.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.