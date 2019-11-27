الرياض تستقطب مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط للمرة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تطلق العاصمة السعودية الرياض الأربعاء المقبل، أكبر منصة للمستثمرين وخبراء سوق المال، عبر النسخة العاشرة لـ"مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط" الذي تستضيفه للمرة الأولى، بمشاركة 400 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة، يتصدون لقضايا الشباب والتكنولوجيا وأثرها على القطاع المالي بالمنطقة.

ويشهد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، جلسات حوارية تفاعلية تواكب التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأسواقها المالية، ومدى تأثيرها على خلق فرص جديدة أمام المستثمرين، ويهدف إلى تعزيز مكانة الرياض بوصفها المركز المالي والاستثماري النامي في المنطقة، وتعزيز فرص الشباب في قطاع يشهد نموا متسارعا ويجذب رؤوس أموال كبيرة.

Advertisements

ويجمع الحدث 9 من أبرز المسؤولين والخبراء الفاعلين في القطاع المالي السعودي، يتقدمهم الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن عبدالله القويز رئيس هيئة السوق المالية، وعبداللطيف السيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الرائدة للاستثمار، والدكتور حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، ورانيا نشار الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، وطارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة جدوى للاستثمار، إضافة إلى جورجيو ميدا الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة أزيموت، وعائشة خانا الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة آدو للذكاء الاصطناعي.

ولفت غانم الغانم، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية، إلى أن المؤتمر، يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ رؤية مكانة المملكة وسعيها الدؤوب لتصبح المركز المالي الرائد في المنطقة، تزامنا مع خطط التحول الاقتصادي والمالي المتماشية مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز موقع السعودية على الخارطة المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون "منصة التقاء وتواصل تسهم في حشد رواد القطاع من مختلف أنحاء المنطقة، لتبادل الأفكار والخطط بما يثمر عن الارتقاء بقطاع الاستثمار في المنطقة، متطلعا إلى حضور المعنيين بقطاع الاستثمار إقليميا وعالميا، واغتنام الفرصة للقاء نظرائهم من رواد قطاع الاستثمار في المنطقة، في ظل برنامج حافل يضم كوكبة من أبرز الشخصيات المؤثرة.

ورأى وليم طعمه، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن إقامة الحدث بالرياض دليل على أن رؤية 2030، بدأت تؤتي ثمارها بتعزيز مكانة الشرق الأوسط كوجهة جاذبة وبيئة مواتية للاستثمار وإنشاء الأعمال، مشددا على أن المؤتمر منصة ممتازة تتيح لخبراء أسواق رأس المال والمستثمرين والأكاديميين التواصل والحديث عن آخر التطورات والفرص المتاحة بالمنطقة.

يذكر أن الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين التي تستضيف المؤتمر، تأسست عام 2007، وتعد جزءا من الشبكة العالمية للجمعيات الأعضاء بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، وتتولى قيادة مهنة الاستثمار من خلال تعزيز أعلى المعايير الأخلاقية والتوعوية والتميز المهني، وتضم 331 ممتهنا للاستثمار في المملكة، وتعمل على كسب التأييد والتوعية والفعاليات والتطوير المهني.