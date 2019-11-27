شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعة بمقدار 0.6%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 0.5% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 1.2%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.6% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.4% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.