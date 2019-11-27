شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، عقب تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،يأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر العملة الأمريكية يوما حافلا من البيانات الاقتصادية من واشنطن ،لعل أهم تلك البيانات عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر 0.1 % إلى مستوى 98.40 نقطة الأعلى فى أسبوعين ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.30 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.29 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد مكاسب على مدار خمسة أيام متتالية.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة والصين تقتربا من الاتفاق على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

عززت تلك التصريحات توقعات بأن أكبر اقتصادين العالم ،سيوقعان قريبا اتفاقا أوليا سيكون بمثابة بداية النهاية للحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ 16 شهرا تقريبا.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق يوما حافلا من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، أهم تلك البيانات عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ،إيجابية البيانات سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث /2019 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.9% ، وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 1.9% ، وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 2.0% خلال الربع الثاني.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات السلع المعمرة المتوقع انخفاض بنسبة 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر من انخفاض بنسبة 1.2% فى أيلول/سبتمبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من انخفاض بنسبة 0.4% الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 14:45غرينتش مؤشر شيكاغو الصناعي المتوقع 47.2 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر من 43.2 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.

ويصدر بحلول الساعة 15:00 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى أيلول/سبتمبر ،و مؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2% فى تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع بنسبة 1.3% فى أيلول/سبتمبر.