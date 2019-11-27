شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،بعد تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ويكبح توسيع المكاسب ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:10بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.23$، بعدما سجل أعلى مستوي 58.65$ ،وأدنى مستوي 58.16$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة والصين تقتربا من الاتفاق على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

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عززت تلك التصريحات توقعات بأن أكبر دولتين تستهلكان النفط فى العالم ،ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا سيكون بمثابة بداية النهاية للحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ 16 شهرا تقريبا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بأكثر من 0.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 449 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل ، فى أول انخفاض خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 12.8مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.