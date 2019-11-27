شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضاً.. تعرف على حجم التداولات والان نبدء بالتفاصيل
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، ومدينة المعرفة، وإكسترا، ووقت اللياقة، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ريدان، وساب، والكثيري، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأبو معطي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 4.35%. فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، وأنعام القابضة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 215.57 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 3261 صفقة.
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